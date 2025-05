KAON

Akropolis is a company that operates an Ethereum-based decentralized finance protocol that seeks to provide an autonomous financial ecosystem for saving and growing wealth, including through borrowing and lending.

NumeKAON

PozițieNo.1767

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație4,436,209,629.921202

Ofertă maximă0

Ofertă totală15,000,000,000

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.0886093,2021-04-07

Cel mai mic preț0.000220520953094445,2025-03-19

Lanț de blocuri publicETH

