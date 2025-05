JUSTICE

A decentralized autonomous organization named AssangeDAO was launched as a cryptocurrency fundraiser for Assange’s legal defense as he fights his last battle to avoid extradition to the U.S. on criminal charges.

NumeJUSTICE

PozițieNo.4678

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație0

Ofertă maximă17,346,146,461

Ofertă totală17,346,146,461

Rată de circulație0%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.003305015220678857,2022-02-09

Cel mai mic preț0.00001187231605627,2023-09-11

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereA decentralized autonomous organization named AssangeDAO was launched as a cryptocurrency fundraiser for Assange’s legal defense as he fights his last battle to avoid extradition to the U.S. on criminal charges.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.