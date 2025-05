ISLM

Islamic Coin (ISLM) is the native currency of HAQQ, an ethics-first L1 blockchain that brings together sustainability-centered developers, validators, open-source contributors, and Muslim innovators in sustainable finance.

NumeISLM

PozițieNo.9643

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0,00%

Ofertă află în circulație1 848 793 461,7191963

Ofertă maximă0

Ofertă totală20 211 332 421,654964

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.08164389016452497,2024-11-13

Cel mai mic preț0.02059762751860959,2025-02-03

Lanț de blocuri publicISLMEVM

