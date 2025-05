IGT

Infinitar is a 3v3 and 5v5 competitive multiplayer online battle arena that is fun to play, durable, and highly social, presenting the most prominent features of MOBA games.

PozițieNo.844

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)3.72%

Ofertă află în circulație95,811,416.9805644

Ofertă maximă0

Ofertă totală993,906,461.8785644

Rată de circulație%

Data emiterii2024-10-23 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată0.1 USDT

Maxim dintotdeauna0.6675938748172612,2024-12-14

Cel mai mic preț0.19226971371765952,2025-05-24

Lanț de blocuri publicBSC

IntroducereInfinitar is a 3v3 and 5v5 competitive multiplayer online battle arena that is fun to play, durable, and highly social, presenting the most prominent features of MOBA games.

