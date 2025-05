HOTKEY

Welcome to HotKey, your gateway to a revolutionized digital finance landscape. Here, effortless trading fuses with AI-powered insights, all within a cohesive ecosystem designed for the modern crypto enthusiast. With HotKey, each transaction enhances your portfolio but also enriches the community, yielding dividends in ETH, wTAO, and eventually, in native TAO as well.

NumeHOTKEY

PozițieNo.2103

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație93,830,053.41855954

Ofertă maximă100,000,000

Ofertă totală95,000,000

Rată de circulație0.9383%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.578969977730394,2024-08-25

Cel mai mic preț0.000815311575648077,2024-02-13

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.