HI

HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers.

NumeHI

PozițieNo.1251

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0,00%

Ofertă află în circulație61 614 900 659,868

Ofertă maximă100 000 000 000

Ofertă totală100 000 000 000

Rată de circulație0.6161%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.5766812074355558,2021-12-08

Cel mai mic preț0.000098603962552614,2025-05-22

Lanț de blocuri publicBSC

Sector

Rețele sociale

