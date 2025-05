HBAR

Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

NumeHBAR

PozițieNo.20

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0021%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.52%

Ofertă află în circulație42,239,760,469.28044

Ofertă maximă50,000,000,000

Ofertă totală50,000,000,000

Rată de circulație0.8447%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.57014605196947,2021-09-16

Cel mai mic preț0.0100124401134,2020-01-02

Lanț de blocuri publicHBAR

Sector

Rețele sociale

