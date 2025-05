GECKOAVAX

We are the friendliest Gecko on AVAX—Gecko Inu! GECKOAVAX is a project driven by the community, and it belongs solely to the community. It's a community-driven coin in AVAX with genuine utilities.

NumeGECKOAVAX

PozițieNo.2201

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație66,190,053,998,912

Ofertă maximă69,420,000,000,000

Ofertă totală69,420,000,000,000

Rată de circulație0.9534%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.000000467178872252,2024-03-18

Cel mai mic preț0.000000000101538037,2023-12-20

Lanț de blocuri publicAVAX_CCHAIN

IntroducereWe are the friendliest Gecko on AVAX—Gecko Inu! GECKOAVAX is a project driven by the community, and it belongs solely to the community. It's a community-driven coin in AVAX with genuine utilities.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.