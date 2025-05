FXS

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

NumeFXS

PozițieNo.169

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0001%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)17.86%

Ofertă află în circulație90,754,808.91813356

Ofertă maximă99,681,495.59113361

Ofertă totală99,681,495.59113361

Rată de circulație0.9104%

Data emiterii2020-12-21 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna42.67301505828751,2022-04-03

Cel mai mic preț1.2509860587875596,2025-03-11

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

