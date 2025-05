FWC

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety.

NumeFWC

PozițieNo.2321

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație42,259,695,518,342,000

Ofertă maximă200,000,000,000,000,000

Ofertă totală200,000,000,000,000,000

Rată de circulație0.2112%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.000000000434919705,2022-03-27

Cel mai mic preț0.000000000006799766,2025-03-11

Lanț de blocuri publicBSC

IntroducereFWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.