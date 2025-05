FU

FU was inspired by Elon Musk's famous tweet about his beloved farting unicorn drawing, which he later had installed on all Teslas. It is about making people laugh and having a great time together.

NumeFU

PozițieNo.5360

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație0

Ofertă maximă0

Ofertă totală904,622,722.57

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.011557031742758142,2025-02-26

Cel mai mic preț0.000025078892612735,2024-12-23

Lanț de blocuri publicSOL

IntroducereFU was inspired by Elon Musk's famous tweet about his beloved farting unicorn drawing, which he later had installed on all Teslas. It is about making people laugh and having a great time together.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.