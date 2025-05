FTON

Leveraging the power of TON & Telegram’s rapidly expanding user base, Fanton provides an accessible and engaging fantasy sports experience. Discover more about the platform at Fanton Fantasy Football right on Telegram.

NumeFTON

PozițieNo.4529

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație0

Ofertă maximă500,000,000

Ofertă totală500,000,000

Rată de circulație0%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.015151253489270917,2024-11-11

Cel mai mic preț0.00068198907861118,2025-03-14

Lanț de blocuri publicTONCOIN

Sector

Rețele sociale

