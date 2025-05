FTN

FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

NumeFTN

PozițieNo.201

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)12,69%

Ofertă află în circulație436 261 513

Ofertă maximă1 000 000 000

Ofertă totală880 000 000

Rată de circulație0.4362%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna4.446953398750638,2025-05-30

Cel mai mic preț0.3849164880140255,2023-01-20

Lanț de blocuri publicFTN

IntroducereFTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.