Forward is the WordPress of Web 3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM-based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory.

PozițieNo.1587

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0,00%

Ofertă află în circulație4 999 822 645

Ofertă maximă5 000 000 000

Ofertă totală5 000 000 000

Rată de circulație0.9999%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.028728345064898762,2024-02-06

Cel mai mic preț0.000574897521505942,2025-05-27

Lanț de blocuri publicBSC

