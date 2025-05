FORTH

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

NumeFORTH

PozițieNo.651

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)103.06%

Ofertă află în circulație14,343,554.15380151

Ofertă maximă0

Ofertă totală15,297,897.14455933

Rată de circulație%

Data emiterii2021-04-22 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna71.37012372,2021-04-22

Cel mai mic preț1.8903610185714588,2025-04-05

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

