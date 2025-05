ELDA

Eldarune is a Game Factory that builds Interoperable, medieval themed, blockchain games. Eldarune offers NFTs that can be used across multiple games. The factory is powered by the $ELDA token.

NumeELDA

PozițieNo.2547

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație227,087,010

Ofertă maximă600,000,000

Ofertă totală588,897,765

Rată de circulație0.3784%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna2.5909798836466535,2023-05-30

Cel mai mic preț0.000746973406192393,2025-05-21

Lanț de blocuri publicBSC

