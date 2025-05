EDEN

Eden is an optional, non-consensus breaking transaction ordering protocol for Ethereum blocks that allows network participants to guarantee placement and protection from arbitrary reordering. The system offers a transparent and fair set of rules to order transactions within each block. An accompanying token reward system realizes MEV profits to block producers to maximize network security.

NumeEDEN

PozițieNo.2613

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)1.16%

Ofertă află în circulație13,232,627

Ofertă maximă250,000,000

Ofertă totală100,000,000

Rată de circulație0.0529%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna9.28463752,2021-09-08

Cel mai mic preț0.006910344546482079,2025-04-07

Lanț de blocuri publicETH

Sector

