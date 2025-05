DYOR

Dyor is redefining decentralized investing with AI-powered SocialFi app. Manage wallets & copy-trade popular AI Agents across chains, follow trades & token picks of best KOLs and profitable wallets in one app on iOS & Android. Easiest app to invest your next dollar onchain.

NumeDYOR

PozițieNo.4577

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație0

Ofertă maximă0

Ofertă totală800,000,000

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.030708025856337102,2025-01-29

Cel mai mic preț0.001180615868154051,2025-05-15

Lanț de blocuri publicBASE

IntroducereDyor is redefining decentralized investing with AI-powered SocialFi app. Manage wallets & copy-trade popular AI Agents across chains, follow trades & token picks of best KOLs and profitable wallets in one app on iOS & Android. Easiest app to invest your next dollar onchain.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.