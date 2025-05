DSLA

DSLA Protocol is a risk management framework that enables developers and infrastructure operators to reduce their users exposure to service delays, interruptions and financial losses, using self-executing service level agreements, bonus-malus insurance policies, and crowdfunded liquidity pools.

NumeDSLA

PozițieNo.2017

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație5,491,802,965.786027

Ofertă maximă5,831,304,407

Ofertă totală5,709,763,023

Rată de circulație0.9417%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.02456772,2021-04-04

Cel mai mic preț0.00000863520097865,2020-05-03

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

