DRINK

Partnered with Brewdog & Google to co-create the future of the spirits industry alongside a global community of risk-takers, creators & innovators. Built on our proprietary “Tokenised Affiliate Protocol” to allow community to sell our products and tokenise the sales contracts, creating a revolutionary new asset class. The future of RWAs & Consumer Crypto.

NumeDRINK

PozițieNo.3174

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.11%

Ofertă află în circulație72,772,197

Ofertă maximă721,000,000

Ofertă totală721,000,000

Rată de circulație0.1009%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.0317890191454709,2024-10-02

Cel mai mic preț0.000024983862623944,2025-05-31

Lanț de blocuri publicBASE

IntroducerePartnered with Brewdog & Google to co-create the future of the spirits industry alongside a global community of risk-takers, creators & innovators. Built on our proprietary “Tokenised Affiliate Protocol” to allow community to sell our products and tokenise the sales contracts, creating a revolutionary new asset class. The future of RWAs & Consumer Crypto.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.