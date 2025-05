DOT

Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

NumeDOT

PozițieNo.22

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0019%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)18.39%

Ofertă află în circulație1,582,695,840.6918128

Ofertă maximă∞

Ofertă totală1,582,695,840.6918128

Rată de circulație%

Data emiterii2019-05-05 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna55.00497580824179,2021-11-04

Cel mai mic preț2.6928957061,2020-08-20

Lanț de blocuri publicDOT

