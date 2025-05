DOP

The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information.

DOP

PozițieNo.1654

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.03%

Ofertă află în circulație8,733,406,525

Ofertă maximă23,447,160,768

Ofertă totală23,348,000,000

Rată de circulație0.3724%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.03574328299710751,2024-07-05

Cel mai mic preț0.000265995251897817,2025-05-26

Lanț de blocuri publicETH

