DOAI

DOJO Protocol is a pioneering blockchain network designed specifically for AI data monetization and GPU training. Our platform integrates advanced blockchain technology with cutting-edge AI capabilities to revolutionize how AI models are trained, developed, and monetized.

NumeDOAI

PozițieNo.2375

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.02%

Ofertă află în circulație711,071,234.2007211

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală999,996,545.4739852

Rată de circulație0.711%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.036077243407007145,2024-09-06

Cel mai mic preț0.000464392515764866,2025-05-31

Lanț de blocuri publicSOL

IntroducereDOJO Protocol is a pioneering blockchain network designed specifically for AI data monetization and GPU training. Our platform integrates advanced blockchain technology with cutting-edge AI capabilities to revolutionize how AI models are trained, developed, and monetized.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.