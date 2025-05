DFC

The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.

NumeDFC

PozițieNo.1722

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație26,563,279

Ofertă maximă200,000,000

Ofertă totală199,999,999

Rată de circulație0.1328%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna3.9396355203834914,2024-04-10

Cel mai mic preț0.06264857575771907,2025-05-18

Lanț de blocuri publicTONCOIN

