Crown Platform is an established digital token (CRW), powered by an environment-friendly, Masternode Proof of Stake blockchain, enabling all users to stake CRW, use a voting right to shape the code, build decentralised applications and tokenise assets via Non-Fungible Tokens (NFTs)

PozițieNo.2275

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)2.54%

Ofertă află în circulație4,852,051.960426

Ofertă maximă0

Ofertă totală7,645,850

Rată de circulație%

Data emiterii2021-02-01 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna58.89886711,2021-03-16

Cel mai mic preț0.047597490588792306,2023-08-05

Lanț de blocuri publicBSC

