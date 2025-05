CRV

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

NumeCRV

PozițieNo.78

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață0.0002%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)12,76%

Ofertă află în circulație1 343 378 344

Ofertă maximă3 030 303 030,299

Ofertă totală2 259 379 286,9274936

Rată de circulație0.4433%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna60.4987938093,2020-08-14

Cel mai mic preț0.18109279935395833,2024-08-05

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

