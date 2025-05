CRTS

CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

NumeCRTS

PozițieNo.929

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.01%

Ofertă află în circulație49,299,676,745

Ofertă maximă100,000,000,000

Ofertă totală100,000,000,000

Rată de circulație0.4929%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna3.005453985608275,2021-12-23

Cel mai mic preț0.000119408888085042,2023-09-25

Lanț de blocuri publicBSC

