CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency.

NumeCROWN2

PozițieNo.822

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.13%

Ofertă află în circulație190,615,863.05

Ofertă maximă0

Ofertă totală250,000,000

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna318.4607776304445,2023-05-05

Cel mai mic preț0.0100394548203388,2023-04-28

Lanț de blocuri publicSOL

Sector

Rețele sociale

