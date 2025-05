COPI

An MMO where player-driven economies and a thirst for adventure rule the bubbleverse. Challenge other players to mini-games, create digital assets that you actually own, and discover the truth behind what awaits you beyond the domes.

NumeCOPI

PozițieNo.969

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.02%

Ofertă află în circulație1,032,482,698

Ofertă maximă0

Ofertă totală3,840,000,000

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.13518499875946785,2023-12-16

Cel mai mic preț0,2022-11-25

Lanț de blocuri publicBSC

