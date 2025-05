CHEQ

Cheqd is a privacy-preserving payment and credential network that empowers users and organisations with ownership, portability, and control over their data. Building upon Self-Sovereign Identity (SSI) and Verifiable Credentials, data can be transacted while prioritising individual privacy and market-first principles.

NumeCHEQ

PozițieNo.1084

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.04%

Ofertă află în circulație642,492,815

Ofertă maximă0

Ofertă totală1,236,401,119

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.7058000107411805,2021-11-29

Cel mai mic preț0.013306441024793298,2025-04-09

Lanț de blocuri publicCHEQ

