CoinbarPay (CBPAY) represents a revolutionary advancement in the payment platform sector, by simply introducing a token-based incentive system. This pioneering approach diverges from traditional models by directly rewarding all network participants for their contributions to the platform's growth. By employing such an incentive system, CBPAY not only enhances the efficiency of its operations but also encourages a community-driven ecosystem.

PozițieNo.2094

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație3,680,656,565

Ofertă maximă40,000,000,000

Ofertă totală40,000,000,000

Rată de circulație0.092%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.001363895631335368,2024-11-25

Cel mai mic preț0.000091017946378785,2025-03-11

Lanț de blocuri publicXDB

