CBL

Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns.

NumeCBL

PozițieNo.2204

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0,07%

Ofertă află în circulație174 094 974,14923444

Ofertă maximă1 000 000 000

Ofertă totală1 000 000 000

Rată de circulație0.174%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.04105825377585688,2024-11-19

Cel mai mic preț0.002902456239858112,2025-03-18

Lanț de blocuri publicARB

