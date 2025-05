BROCK

Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens.

PozițieNo.1804

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.27%

Ofertă află în circulație94,951,280.88337019

Ofertă maximă100,000,000

Ofertă totală100,000,000

Rată de circulație0.9495%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.3071318856664576,2024-03-13

Cel mai mic preț0.000052978131291244,2023-07-12

Lanț de blocuri publicETH

