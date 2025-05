BRAWL

BitBrawl is an innovative, blockchain-based fighting game on Solana where the digital collectibles you love come to life as playable fighters. Players brawl with renowned NFT collections like DeGods, y00ts, MadLads, and MAYC, along with 20+ other NFT characters.

NumeBRAWL

PozițieNo.2150

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație8,805,610,436.959196

Ofertă maximă10,000,000,000

Ofertă totală9,999,441,090.619734

Rată de circulație0.8805%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.006581150523754759,2024-04-01

Cel mai mic preț0.000058965257109979,2025-04-24

Lanț de blocuri publicSOL

IntroducereBitBrawl is an innovative, blockchain-based fighting game on Solana where the digital collectibles you love come to life as playable fighters. Players brawl with renowned NFT collections like DeGods, y00ts, MadLads, and MAYC, along with 20+ other NFT characters.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.