Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem.

NumeBOTIFY

PozițieNo.926

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.19%

Ofertă află în circulație999,958,162.917107

Ofertă maximă0

Ofertă totală999,958,162.917107

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.05823703233450987,2025-01-22

Cel mai mic preț0.003394326760085323,2025-03-10

Lanț de blocuri publicSOL

Sector

Rețele sociale

