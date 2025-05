BOSON

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

NumeBOSON

PozițieNo.861

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)1.55%

Ofertă află în circulație147,218,705.3901309

Ofertă maximă200,000,000

Ofertă totală200,000,000

Rată de circulație0.736%

Data emiterii2021-04-08 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna6.92578088,2021-04-09

Cel mai mic preț0.08888286679092376,2025-04-07

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereBoson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.