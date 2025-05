BOOP

BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

NumeBOOP

PozițieNo.703

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)4,15%

Ofertă află în circulație300 407 538,3566115

Ofertă maximă1 000 000 000

Ofertă totală999 997 538,3566115

Rată de circulație0.3004%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.4882618916496909,2025-05-02

Cel mai mic preț0.061580127985482534,2025-05-22

Lanț de blocuri publicSOL

IntroducereBOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.