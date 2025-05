BHO

$BHO Token is a non-inflationary asset and is always deflationary over time. BHO Network is a Multichain ecosystem governed in a decentralized form (DAO). Inside it are CeDeFi products built and used with $BHO Token.

PozițieNo.2546

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație4,540,989,354.804674

Ofertă maximă0

Ofertă totală4,540,989,354.804674

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.08701598671396746,2021-10-12

Cel mai mic preț0.000040825305789386,2025-04-07

Lanț de blocuri publicBSC

Sector

Rețele sociale

