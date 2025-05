BETA

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at any time is able to create a money market for any crypto asset. The protocol is live here. $BETA is Beta Finance’s native utility token and has the following current and planned functions of staking incentives, liquidity mining and governance.

NumeBETA

PozițieNo.2045

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)%0,01

Ofertă află în circulație919.696.970

Ofertă maximă1.000.000.000

Ofertă totală1.000.000.000

Rată de circulație0.9196%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna4.634595392929911,2021-10-08

Cel mai mic preț0.000359946449915181,2025-04-16

Lanț de blocuri publicBSC

