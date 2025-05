BEER

$BEER isn't just another coin – it's literally liquid gold. It works as the universal currency of enjoyment, bringing people together regardless of their skin color or social status. Grab some $BEER, invite your friends, and enjoy a great time!

NumeBEER

PozițieNo.1684

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație549,761,339,928

Ofertă maximă0

Ofertă totală888,888,888,888

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.000579760463489788,2024-06-10

Cel mai mic preț0.000002907994132983,2025-04-07

Lanț de blocuri publicSOL

Introducere$BEER isn't just another coin – it's literally liquid gold. It works as the universal currency of enjoyment, bringing people together regardless of their skin color or social status. Grab some $BEER, invite your friends, and enjoy a great time!

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.