BEER2

Have you ever dreamt of a better version of beer? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip BEER 2.0. Beer 2.0 is not just an upgrade; it's a commitment to our community's values and the shared vision of a decentralized, enjoyable, and rewarding experience.

NumeBEER2

PozițieNo.3341

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0

Ofertă află în circulație--

Ofertă maximă888,888,871,749

Ofertă totală8,888,888,888,882

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.000059348719763822,2025-05-29

Cel mai mic preț0.00002124900493636,2025-05-28

Lanț de blocuri publicSOL

