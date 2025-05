BDP

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

PozițieNo.1564

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.31%

Ofertă află în circulație52,278,856.08827953

Ofertă maximă80,000,000

Ofertă totală64,923,252.85185185

Rată de circulație0.6534%

Data emiterii2021-03-04 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna15.00228273,2021-03-07

Cel mai mic preț0.01474429158777362,2022-12-19

Lanț de blocuri publicETH

