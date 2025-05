BCX

Big Coin (BCX) is a token based on the BEP-20 smart chain. This is not just a token, but a belief. BCX is poised to revolutionize digital transactions , ensuring a smooth and grand journey towards secured transactions. Holders of BCX will recieve significant rewards for their loyalty.

NumeBCX

PozițieNo.6190

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație0

Ofertă maximă50,000,000

Ofertă totală50,000,000

Rată de circulație0%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna2.500146576504015,2024-08-28

Cel mai mic preț0.000000000035011891,2024-02-16

Lanț de blocuri publicBSC

Sector

Rețele sociale

