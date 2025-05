BAX

Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.

NumeBAX

PozițieNo.1578

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație76,659,947,394

Ofertă maximă100,000,000,000

Ofertă totală96,000,000,000

Rată de circulație0.7665%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.003376659937202931,2018-04-27

Cel mai mic preț0.0000161,2021-01-11

Lanț de blocuri publicETH

