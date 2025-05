AUTO

AUTO is native utility and governance token to the Autofarm protocol which initiated on the 15th of Dec 2020 on Binance Smart Chain (BSC). The AUTO token can be used for proposals voting and will receive fees that are earned from the protocol.

NumeAUTO

PozițieNo.2178

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)186.32%

Ofertă află în circulație76,665.77431635

Ofertă maximă80,638.18932503

Ofertă totală78,173.31404734

Rată de circulație0.9507%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna13532.25332614,2021-02-19

Cel mai mic preț6.7414670040201266,2025-04-07

Lanț de blocuri publicBSC

IntroducereAUTO is native utility and governance token to the Autofarm protocol which initiated on the 15th of Dec 2020 on Binance Smart Chain (BSC). The AUTO token can be used for proposals voting and will receive fees that are earned from the protocol.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.