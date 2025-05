ASM

$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.

NumeASM

PozițieNo.1919

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)8.41%

Ofertă află în circulație4,400,000

Ofertă maximă10,000,000

Ofertă totală10,000,000

Rată de circulație0.44%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna2.753173777433573,2023-02-08

Cel mai mic preț0.22074050676539153,2025-04-07

Lanț de blocuri publicCHZ

