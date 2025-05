APE

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

NumeAPE

PozițieNo.116

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață0.0001%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)7,67%

Ofertă află în circulație752 651 515

Ofertă maximă1 000 000 000

Ofertă totală1 000 000 000

Rată de circulație0.7526%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna39.398856949363356,2022-03-17

Cel mai mic preț0.3544842084576708,2025-04-07

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereAPE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.