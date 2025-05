AIDOGEXLM

AIDOGE is an asset on Stellar Network. 100% of the tokens belong to the community. By holding AIDOGE tokens, holders will be received daily dividends and weekly airdrop. AIDOGE will be burned at about 1% per week, up to 30% of total supply.

NumeAIDOGEXLM

PozițieNo.5978

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație0

Ofertă maximă93,999,915,861

Ofertă totală89,995,477,152.2817

Rată de circulație0%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.000454679378528458,2023-08-09

Cel mai mic preț0.000003601092817284,2024-11-09

Lanț de blocuri publicXLM

Sector

Rețele sociale

