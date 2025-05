AIAT

AI Analysis is a holistic suite of services designed to enhance traders' capabilities in both the CRYPTO and FOREX markets. The AIAT system uses advanced technical analysis techniques to analyse charts in the FOREX and Cryptocurrency markets, with the aim of providing market entry and exit signals for traders. AIAT token serves as the key to unlocking the power of the Artificial Intelligence (AI) powered pattern recognition system.

NumeAIAT

PozițieNo.446

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.40%

Ofertă află în circulație146,389,462.2952275

Ofertă maximă500,000,000

Ofertă totală500,000,000

Rată de circulație0.2927%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.9237842124835582,2024-05-06

Cel mai mic preț0.21971395869182037,2024-01-18

Lanț de blocuri publicETH

