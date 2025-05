AERGO

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

NumeAERGO

PozițieNo.478

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)11.60%

Ofertă află în circulație479,999,995.7689212

Ofertă maximă500,000,000

Ofertă totală500,000,000

Rată de circulație0.9599%

Data emiterii2018-12-18 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.6970735396414783,2025-04-16

Cel mai mic preț0.0161023174991,2020-03-13

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

